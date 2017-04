Nowy Most Cłowy wkrótce przypłynie do Szczecina [AUDIO]



Ilustracja do artykułu Elementy Mostu Cłowego w Gdyni; ZDiTM SzczecinIlustracja do artykułu Nowy Most Cłowy wkrótce przypłynie do Szczecina [AUDIO]

W Gdyni powstaje stalowa konstrukcja przęseł nowego Mostu Cłowego. Trwa produkcja 24 segmentów, które zostaną połączone w dwa o długości 14 x 100 metrów. Te kolosy przypłyną do Szczecina już w najbliższych tygodniach.

217 czołgów czyli ponad 9700 ton - taki ciężar miały wyburzone element starego Mostu Cłowego. Prace związane z jego remontem idą pełną parą, aby pełną przejezdność osiągnąć w połowie wakacji.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe i adaptacyjne przy istniejących filarach. Prowadzone obecnie roboty mają na celu jak najlepsze przygotowanie istniejących podpór przeprawy na przyjęcie przygotowywanej w Gdyni nowej, stalowej konstrukcji nośnej obiektu.

Przyjęty harmonogram robót dla Mostu Cłowego jest mocno napięty, ale na dzień dzisiejszy prace odbywają się zgodnie z harmonogramem, a termin nie jest zagrożony. Most ma być przejezdny na finał The Tall Ships Races 2017.

Most Cłowy w liczbach

822 tony stali zużytej zostanie do wytworzenia ustroju nośnego. Ponad 34 tysiące sztuk sworzni zamontowanych będzie do połączenia go z betonem, którego będzie więcej niż zmieściłoby się do basenu olimpijskiego, bo prawie 2400 metrów sześciennych. Do tego 25 ton farny i 360 ton stali zbrojeniowej.



O budowie nowego Mostu Cłowego mówi Hanna Pieczyńska z ZDiTM Szczecin:

Reporter: Grzegorz Piepke - Radio ESKA Szczecin

